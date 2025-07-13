ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь 13 июля уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

26 из них удалось ликвидировать над Белгородской областью. Еще 4 воздушных цели сбиты над Воронежской областью. По 3 БПЛА перехвачены над Липецкой и Нижегородской областями, рассказали в оборонном ведомстве.

До этого, 11 июля, российские ПВО ликвидировали сразу 155 дронов, атаковавших российские регионы. Свыше трети из них сбиты в небе над Курской областью, еще 19 из 155 целей уничтожены над Брянской областью.

Кроме того, 15 дронов перехвачены над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской областями, а также по 11 – в Орловской области и Московском регионе.

