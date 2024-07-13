Ракетная опасность объявлялась в Курской и Белгородской областях

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Ракетная опасность объявлялась на всей территории Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

Специалисты ведомства призвали всех спуститься в подвал или подземное пространство. Информацию об опасности подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. Чуть позже ракетную опасность отменили.

Аналогичное предупреждение распространили и в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов попросил жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Спустя время ракетную опасность также отменили.

За минувшую ночь на 13 июля российские системы ПВО уничтожили и перехватили 4 украинских БПЛА. Цели были сбиты в небе над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Позднее ракетную опасность объявили в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области.

