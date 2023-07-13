15:43Происшествия
Появилось видео последствий взрыва мопеда в Феодосии
Как уточнили в СК РФ, взрывное устройство сдетонировало возле подъезда № 7 по адресу улица Земская, дом 18. Взрывчатку установили на припаркованный мопед. В результате происшествия ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, говорится в уведомлении.
По факту инцидента возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Отмечается, что в рамках судебного дела назначены ряд экспертиз. Личности причастных к преступлению устанавливаются.
Кроме того, по поручению главы СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева, на территории происшествия продолжает работать специальная группа из числа самых опытных следователей и криминалистов.
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