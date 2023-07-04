"Международный терроризм": что известно о новой попытке атаки БПЛА на Москву

Утром 4 июля Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Всего было запущено пять дронов, все они были поражены. Жертв и разрушений в результате атаки нет. Подробнее – в материале Москвы 24.

Цели поражены

Утром 4 июля киевский режим попытался осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам в ТиНАО и Подмосковье, рассказали в Минобороны РФ. ВСУ запустили пять дронов, все они были сбиты, подчеркнули в ведомстве.





из сообщения Минобороны РФ Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

В Сети появлялась информация, что осколки одного из дронов якобы упали на гараж в деревне Кривошеино в ТиНАО, из-за чего там начался пожар. Однако в пресс-службе столичного главка МЧС эти сообщения опровергли. По данным ведомства, возгорание в гараже случилось из-за неисправности электропроводки.

"Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны", – подчеркнули в МЧС.

Для безопасности полетов из аэропорта Внуково перенаправили 14 рейсов. В 08:00 воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме, все ограничения были сняты, рассказал Сергей Собянин. На функционирование других аэропортов столичного региона атака БПЛА никак не повлияла, подчеркнули в Росавиации.

"Перепугалась"

Жительница поселения Московский в ТиНАО рассказала телеканалу Москва 24, что взрывы беспилотников услышала в районе 05:00. При этом, выглянув в окно, она ничего не заметила.





очевидец взрыва БПЛА в ТиНАО Я проснулась в пять часов утра от грома, от взрыва. <...> Я посмотрела в окно – вроде у нас ничего. Я на Радужной улице (живу. – Прим. ред.), что в Новомосковском. Очень перепугалась, конечно. Через полтора часа увидела информацию, что у нас взорвали дроны.

Женщина добавила, что сразу после взрыва у автомобилей сработали сигнализации.

Другой житель ТиНАО рассказал, что в момент ликвидации БПЛА его семья спала.

"Примерно в 04:50 был очень громкий грохот, совершенно не похожий на петарду. Минут через 5–10 и второй бабахнул. Все проснулись – я сразу открыл новости, зашел в соседский чат, люди там начали паниковать", – поделился мужчина.

"Очередной акт терроризма"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, вырос ли уровень защищенности Москвы от атак беспилотников, констатировал, что все летевшие на столицу дроны утром 4 июля были сбиты.



Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новую атаку "очередным актом терроризма". Она обратила внимание зарубежных коллег, как применяется поставляемое Киеву оружие западных стран.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, – очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный.

По словам Захаровой, мировое сообщество должно осознать, что США, Великобритания и Франция, которые являются постоянными членами Совбеза ООН, финансируют террористический режим.

Член Совета Федерации Сергей Цеков также подчеркнул, что атака – "стопроцентный акт терроризма".

"Потому что атакуются гражданские объекты. Если бы объекты были военные, то еще можно было бы порассуждать", – отметил сенатор.

Он также заявил, что нынешняя Украина является "государством-террористом": об этом говорят многочисленные обстрелы силами ВСУ в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, объяснил Цеков.