Мопед взорвался в крымской Феодосии из-за сработавшего взрывного устройства

Фото: Следственный комитет РФ

В крымской Феодосии взорвался мопед из-за сработавшего взрывного устройства, передает телеграм-канал Следственного комитета по региону.

"Около 19:00 12 июля близ подъезда № 7 во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земской, 18, города Феодосии сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Двух женщин госпитализировали.

По поручению главы СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева, на территории происшествия продолжает работать специальная группа из числа самых опытных следователей и криминалистов. Правоохранители назначили ряд экспертиз, сейчас осуществляется осмотр места ЧП.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ предотвратила попытку подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова украинским диверсантом. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленником оказался россиянин 1988 года рождения.

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