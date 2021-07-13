Ребенок, которого угрожал выбросить из окна отец в Иркутске, передан матери

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Ребенок, которого угрожал выбросить с 14 этажа собственный отец, передан матери. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

"Ребенок передан маме, и с ними, конечно, проводится работа психолога по стабилизации их состояния, поэтому, я думаю, что сейчас он в самых надежных руках", – подчеркнула она.

Инцидент произошел 13 июля на Советской улице в Иркутске.

Мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона, расположенного на 13-м этаже жилого дома. Возвращаться в квартиру он отказывался, требуя встречи с женой.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по факту приготовлений к убийству малолетнего ребенка.