Угрожавший сбросить ребенка с балкона иркутянин заявил, что выпивал и не ел двое суток

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Житель Иркутска, который на протяжении нескольких часов угрожал жене сбросить ребенка с балкона, признался в том, что не ел два дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники МВД опубликовали видео допроса мужчины после его задержания. На кадрах видеоролика он попросил прощения у сына и заявил, что любит супругу и ребенка.

В ответ на вопрос о том, употреблял ли мужчина алкоголь, он ответил утвердительно и признался, что не ел на протяжении двух суток.

Инцидент произошел 13 июля на Советской улице в Иркутске. Мужчина с 3-летним ребенком вылез на парапет балкона, расположенного на 13-м этаже жилого дома. Возвращаться в квартиру он отказывался, требуя встречи с женой.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по факту приготовлений к убийству малолетнего ребенка.

