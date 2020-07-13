Площадь пожара на складе в Самаре выросла до 10 тыс квадратных метров

18:25
Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy
Площадь пожара, который случился на складе в Самаре, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом заявили представители МЧС по региону, передает РИА Новости.
13 июля на улице Профильной, доме 6, в Самаре загорелась кровля склада. Говорилось, что площадь возгорания составляет 800 "квадратов". На территории склада, согласно предварительным данным, были лакокрасочные материалы.
Как уточнили в экстренном ведомстве, к месту происшествия был направлен пожарный поезд, а также планируется задействовать пожарный катер и вертолет. Затем в МЧС рассказали, что площадь пожара возросла до 7,5 тысячи квадратных метров. Причина пожара на самарском складе в настоящий момент неизвестна.
Ранее сообщалось, что там обрушилось 400 квадратных метров кровли. При этом пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
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