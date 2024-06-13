Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Игоря Талькова

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Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве певца Игоря Талькова. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении его концертного директора Валерия Шляфмана. Об этом Генпрокуратура РФ сообщила на сайте.

Шляфман заочно обвиняется по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей"), статье 15, пункта "д" статьи 102 УК РСФСР ("Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей"), указано в публикации.

Как уточнила Генпрокуратура, по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие Шляфмана. Следователи уже приняли исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции обвиняемого.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Шляфмана. По данным правоохранителей, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым. По версии следствия, обвиняемый при попытке застрелить Малахова причинил смертельное ранение Талькову.

В 1992 году Шляфмана, который скрывался в Израиле, заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности, но в 2021 году следователи пришли к выводу о его причастности к умышленному преступлению.