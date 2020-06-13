Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-52, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

"Вблизи аэропорта Бобровка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-52", – говорится в сообщении.

Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали два человека. Позднее появилась информация о том, что в результате ЧП погибли инструктор и курсант судна. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Рязанской области у деревни Авдотьинка. При крушении погиб пилот воздушного судна. Жилые дома из-за происшествия не пострадали.