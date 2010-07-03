Снаряд времен ВОВ обнаружен на стройке в Хорошёво-Мнёвниках

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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройке в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Боеприпас был найден по адресу: улица Мнёвники, владение 5. В настоящий момент место происшествия оцеплено, ведется проверка. Для обследования найденного боеприпаса вызвали саперов.

Ранее сообщалось, что снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили среди деревьев в лесополосе на Карамышевской набережной. Боеприпасы найдены напротив дома № 12, корпуса 1.

