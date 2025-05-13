Подразделения космодрома Восточный работают штатно

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Подразделения космодрома Восточный работают в штатном режиме, несмотря на лесные пожары в Приамурье, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ. В тушении пожаров задействованы специализированные службы. Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", – говорится в сообщении.

Кроме того, космический центр Восточный выделил специальную тяжелую технику, пожарные автомобили, а также персонал космодрома для помощи в тушении пожаров. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжают мониторинг обстановки.

"По данным администрации ЗАТО Циолковский, в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", – уточнили в "Роскосмосе".

Пожар пожара у жилого микрорайона "Звездный" в Циолковском произошел рано утром 13 мая. К месту ЧП также вызваны пожарные из Благовещенска. Возгорание распространялось хаотично, но угрозы для населенного пункта не было. В борьбе с огнем были задействованы свыше 70 человек и более 20 единиц техники.

При этом в самом городе полицейские патрулируют район ЧП и следят за общественным порядком, чтобы не допускать людей к местам возгорания.

