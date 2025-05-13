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13 мая, 15:45

Происшествия

Врачи больницы Минусинска записывались друг к другу, чтобы не работать в праздники

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

В Минусинске врачи межрайонной больницы записывали себя и своих знакомых на прием, чтобы не работать в праздники. Об этом говорится в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Накануне майских праздников ведомственная проверка <…> выявила факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников", – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

Ситуацию также прокомментировал председатель комитета по здравоохранению и социальной политики Законодательного собрания региона Илья Зайцев. По его словам, на данный случай оперативно среагировал главврач больницы и министерство здравоохранение региона. Проводится служебное расследование.

"Регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей", – написал Зайцев в своем телеграм-канале.

Ранее в Великобритании суд приговорил 19-летнюю мигрантку из Болгарии Крейену Здрафкову к 12 месяцам общественных работ за то, что та выдавала себя за врача в больнице. Здрафкова дважды посетила больницу в Западном Лондоне, где представилась "доктором Кристиной". Она убедила персонал больницы доверить ей пациента, которому она затем ввела неизвестное вещество из шприца. Пациент не пострадал.

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