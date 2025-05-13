Сын народной артистки России Екатерины Шавриной умер в колонии во Владимирской области

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Сын народной артистки России Екатерины Шавриной, Григорий, приговоренный в 2024 году к лишению свободы за хранение наркотиков, скончался в колонии Владимирской области. Об этом заявил председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан.

"В воскресенье (11 мая. – Прим. ред.) он скончался. Сейчас там Следственный комитет работает, окончательный вывод будет сделан после экспертизы", – рассказал он в беседе с ТАСС.

Шаврин отбывал наказание в ИК-6, но умер в ИК-3, где находится областная больница УФСИН по Владимирской области, после того как его перевели туда, пояснил Яжан.

Возможной причиной смерти, по предварительным данным, могли стать проблемы с сердцем, отметил общественник, добавив, что осужденный при этом не жаловался на здоровье.

Ранее по подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейские задержали 39-летнего рэп-исполнителя, который уже был судим за хулиганство. Имя мужчины не раскрывается, но СМИ сообщали о задержании рэпера Никиты Канобовича, известного как Obe 1 Kanobe.

По данным МВД, мужчина оборудовал самодельный парник в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина для выращивания наркосодержащих растений. В ходе обысков были найдены 22 горшка с растениями, а также специальное оборудование и удобрения.