Похищенная с матча НБА 15-летняя девочка попала в секс-рабство

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Родители похищенной на матче НБА 15-летней девочки обвиняют "Даллас Мэверикс" и полицию в халатности, сообщает Sports Illustrated. Семья девочки планирует подать в суд.

8 апреля во время матча регулярного чемпионата НБА между "Далласом" и "Портлендом" неизвестный вывел девочку с арены. Спустя 11 дней после похищения ее обнаружили в одном из мотелей в Оклахоме. Стало известно, что девочка попала в руки торговцев людьми и ее вовлекли в секс-рабство. Родители увидели фото дочери на сайте объявлений секс-услуг.

Адвокат Зеке Фортенберри рассказал, что отец подростка сообщил полиции о ее пропаже еще во время игры, однако правоохранители отправили его подавать заявление в его родной город. Там же ему заявили, что местная полиция не может расследовать инцидент, поскольку он произошел в Далласе. После этого отец обратился в агентство по борьбе с торговлей людьми в Хьюстоне.

По итогам расследования полиция арестовала восемь подозреваемых. Девочку вернули домой, после чего "Даллас" поблагодарил всех, кто участвовал в поисках подростка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали двух женщин, которые похитили трех человек и два года удерживали их ради присвоения пенсий.