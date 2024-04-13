МВД начало проверку из-за жалобы жены сотрудника посольства Киргизии на полицию

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В МВД РФ организовали служебную проверку из-за жалобы жены сотрудника посольства Киргизии на неправомерные действия полиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, 8 апреля сотрудники столичного главка МВД проводили профилактический обход жилого сектора.

"Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность. При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии", – отметила Волк.

Как подчеркнула представитель ведомства, во время общения с женщиной полицейские не входили в квартиру, а также не оказывали физического и психологического воздействия.

Кроме того, сотрудники полиции не имели информации о проживании по данному адресу работника диппредставительства.

Ранее на востоке Москвы задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника СК РФ. Инспекторы остановили иномарку с символикой ведомства, чтобы проверить поступившую информации об использовании поддельных регистрационных знаков. Водитель заметно нервничал и предъявил полицейским служебное удостоверение с признаками фальсификации. Кроме того, мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

