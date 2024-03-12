В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника СК мужчину

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

На востоке Москвы задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника СК РФ. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что инспекторы остановили иномарку с символикой ведомства, чтобы проверить поступившую информации об использовании поддельных регистрационных знаков. Водитель заметно нервничал и предъявил полицейским служебное удостоверение с признаками фальсификации. Кроме того, мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В сообщении подчеркнули, что в салоне транспортного средства полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета, у злоумышленника – пистолет и патроны к нему. Изъятое направили на исследование.

В отношении задержанного составили протоколы об административных правонарушениях по семи статьям КоАП РФ, материалы передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства, заключила Волк.

Ранее сотрудники подмосковного главка МВД РФ задержали мужчину, который подозревается в серии поджогов автомобилей. В отношении задержанного возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества, его арестовали.

Помимо этого, следователи организовали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины на востоке Москвы. На нем были выявлены признаки насильственной смерти.

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