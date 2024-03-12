СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи организовали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК РФ.

Там уточнили, что тело мужчины 1959 года рождения обнаружили 12 марта в квартире жилого дома на улице Металлургов. На нем были выявлены признаки насильственной смерти – повреждения в области головы, добавили в СК.



"Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", – подчеркнули в пресс-службе.

До этого столичная полиция задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его подозревают в избиении до смерти мужчины 1970 года на лестнице жилого дома на 5-й Парковой улице.

Ранее тело другого мужчины 1975 года рождения нашли в квартире дома на Черноморском бульваре. По предварительной версии, его 44-летняя сожительница в результате ссоры нанесла ему удары ножом, из-за чего тот скончался.

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