Подозреваемого в убийстве знакомого задержали в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Отмечается, что обезглавленное тело мужчины было найдено на стройплощадке на шоссе Энтузиастов. На нем также были зафиксированы множественные рубленные и колото-резаные раны.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего. Во время допроса фигурант пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт", – приводит Агентство "Москва" ее слова.

Иванова сообщила, что в ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы задержали троих мужчин за изнасилование женщины. Инцидент произошел у жилого дома на Троицкой улице. Трое мужчин подкараулили 41-летнюю москвичку у супермаркета и затащили в подвал, где совершили в отношении нее развратные действия.