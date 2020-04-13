Названы самые криминальные регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стала лидером по числу зарегистрированных преступлений за январь – февраль 2020 года, сообщает RT. В столице за первые два месяца года зафиксировали 23,9 тысячи преступлений.

На втором месте находится Московская область с 12,1 тысячи зарегистрированных преступлений. Затем следуют Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области. Там произошло 12 тысяч, 10,2 тысячи и 9,6 тысячи преступлений соответственно.

В числе самых некриминальных республик – Ненецкий автономный округ (124), Чукотка (126), Ингушетия (322), Магаданская область (472) и Калмыкия (508).

В целом по стране за два месяца зарегистрировали 327,3 тысячи преступлений, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее участники форума "Безопасная столица" в Москве обсудили возможность внесения поправок на тему интернет-травли в Кодекс об административных правонарушениях. Эксперты отметили, что в 2018 году в России зафиксировано более 800 громких случаев, связанных с систематической травлей и оскорблениями в социальных сетях и на сайтах в интернете.

