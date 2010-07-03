Два столичных школьника подрались после субботника на почве ревности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После субботника за территорией школы №587 на западе столицы произошел конфликт между двумя одноклассниками, сообщает "Интерфакс".

Директор образовательного учреждения Екатерина Тихомирова рассказала, что школьники повздорили из-за ревности к девушке.

Инцидент произошел уже после завершения субботника. Один из мальчиков ударил острым предметом второго, пояснила директор. Она уточнила, что серьезных травм никто из детей не получил, и их здоровью ничто не угрожает.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Тихомирова отметила, что администрация школы поддерживает связь с родителями школьников.