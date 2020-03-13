Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Людей эвакуируют из десяти районных судов Москвы из-за угрозы взрыва, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорсуда.

Анонимные сообщения поступили в Кунцевский, Лефортовский, Чертановский, Басманный, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Измайловский, Щербинский, Савеловский районные суды.

Аналогичное сообщение поступило в детский сад на улице Черняховского.

11 марта из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов проверили Чертановский, Щербинский, Головинский, Коптевский и Останкинский районные суды. На место были направлены экстренные ведомства.

Волна сообщений о "минированиях" в российской столице и регионах началась еще в ноябре прошлого года. Злоумышленники отправляют электронные письма с угрозами взрывов в различные учреждения, организации.

В результате оперативным службам приходится осматривать школы, университеты, суды, метро, вокзалы, аэропорты, торговые центры и другие объекты.