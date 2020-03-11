Неизвестные "заминировали" еще три столичных суда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять районных судов Москвы проверяют вечером 11 марта из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов, заявили ТАСС представители Мосгорсуда.

"После анонимных сообщений об угрозах взрывов проверяются Чертановский, Щербинский, Головинский, Коптевский и Останкинский районные суды", – рассказали в пресс-службе. На место были направлены экстренные ведомства, дальнейшая информация уточняется.

До этого стало известно, что пришлось эвакуировать Коптевский и Головинский районные суды.

Кроме того, в среду был "заминирован" самолет Иркутск – Москва. Лайнер приземлится в столичной воздушной гавани Шереметьево, как ожидается, в 21:00.

Волна сообщений о "минированиях" в российской столице и регионах началась еще в ноябре прошлого года. Злоумышленники отправляют электронные письма с угрозами взрывов в различные учреждения, организации.

В результате оперативным службам приходится осматривать школы, университеты, суды, метро, вокзалы, аэропорты, торговые центры и другие объекты.

ФСБ России заблокировала пять иностранных ресурсов. Установлено, что с данных порталов отправляли многочисленные ложные сообщения. При этом ни одна из ранее обозначенных угроз не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в телефонном терроризме.

