Неизвестные "заминировали" еще три столичных суда

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Пять районных судов Москвы проверяют вечером 11 марта из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов, заявили ТАСС представители Мосгорсуда.
"После анонимных сообщений об угрозах взрывов проверяются Чертановский, Щербинский, Головинский, Коптевский и Останкинский районные суды", – рассказали в пресс-службе. На место были направлены экстренные ведомства, дальнейшая информация уточняется.
До этого стало известно, что пришлось эвакуировать Коптевский и Головинский районные суды.
Кроме того, в среду был "заминирован" самолет Иркутск – Москва. Лайнер приземлится в столичной воздушной гавани Шереметьево, как ожидается, в 21:00.
Волна сообщений о "минированиях" в российской столице и регионах началась еще в ноябре прошлого года. Злоумышленники отправляют электронные письма с угрозами взрывов в различные учреждения, организации.
В результате оперативным службам приходится осматривать школы, университеты, суды, метро, вокзалы, аэропорты, торговые центры и другие объекты.
ФСБ России заблокировала пять иностранных ресурсов. Установлено, что с данных порталов отправляли многочисленные ложные сообщения. При этом ни одна из ранее обозначенных угроз не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в телефонном терроризме.