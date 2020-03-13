Начальник угрозыска и его подчиненная уволены в Москве за фото в морге

12:19
Фото: телеграм-канал "112"
Полицейских ОВД "Щукино" уволили за фотографирование на фоне умерших людей в морге. Проверка была проведена в отношении майора полиции и его подчиненной. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной – оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей", – заявил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Уточняется, что съемка производилась именно в помещении морга.
Горнеева и Пурышеву уволили за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По факту данного инцидента также привлечены к дисциплинарной ответственности члены руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.
Ранее в январе сообщалось, что в Новосибирске за поступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов, уволили инспектора ДПС. Мужчина оказался запечатлен на видеоролике, в котором заливает дорогой виски в бачок для стеклоотмывающей жидкости в машине.
Инспектор в видео смеется и утверждает, что "может себе позволить". После появления ролика в Сети была инициирована служебная проверка, по результатам которой мужчину уволили.
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