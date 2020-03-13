Начальник угрозыска и его подчиненная уволены в Москве за фото в морге

Фото: телеграм-канал "112"

Полицейских ОВД "Щукино" уволили за фотографирование на фоне умерших людей в морге. Проверка была проведена в отношении майора полиции и его подчиненной. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной – оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей", – заявил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Уточняется, что съемка производилась именно в помещении морга.

Горнеева и Пурышеву уволили за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По факту данного инцидента также привлечены к дисциплинарной ответственности члены руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Ранее в январе сообщалось, что в Новосибирске за поступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов, уволили инспектора ДПС. Мужчина оказался запечатлен на видеоролике, в котором заливает дорогой виски в бачок для стеклоотмывающей жидкости в машине.

Инспектор в видео смеется и утверждает, что "может себе позволить". После появления ролика в Сети была инициирована служебная проверка, по результатам которой мужчину уволили.

