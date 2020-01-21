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Происшествия

21 января, 13:44

В Новосибирске уволили гаишника, залившего виски в омывайку

происшествия общество

Фото: телеграм-канала Readovka

Начальник главка МВД по Новосибирской области уволил сотрудника ДПС, который залил в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости, сообщает РИА Новости.

О проступке правоохранителя стало известно после публикации в Сети видеоролика, где он достает из багажника служебной машины бутылку дорогого виски и заливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости. При этом он говорит, что хотел бутылку на Новый год оставить, но работа важнее – незамерзайки у него нет. Со смехом мужчина добавляет, что, работая в ДПС, может себе такое позволить.

Ситуация послужила поводом для служебной проверки. По ее итогам мужчину уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены после инцидента с привлечением школьников к участию в учениях. За ненадлежащий контроль за организацией и проведением тактико-строевых занятий, а также предоставление в МВД по Татарстану недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего уволен врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов. Также уволен начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов.

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