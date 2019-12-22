В Росгвардии опровергли участие школьников в своих учениях

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В Росгвардии опровергли сообщения об участии школьников Тукаевского района Татарстана в учениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.

Ранее в Сети появилось видео, на котором школьники нападают на якобы сотрудников ведомства, а те оказывают сопротивление.

В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии не имеют отношения к данному мероприятию. В Росгвардии отметили, что распространение недостоверной информации говорит о некомпетентности людей, которые за ней стоят и о желании "бросить тень на деятельность Росгвардии".