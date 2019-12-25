Трое полицейских уволены в Татарстане после учений со школьниками

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Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены после инцидента с привлечением школьников к участию в учениях. Об этом говорится на сайте МВД по региону.

Отмечается, что комиссия завершила служебную проверку в отношении сотрудников отдела, в результате которой было принято решение об увольнении сотрудников полиции.

"В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью, старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова", – говорится в сообщении.

За ненадлежащий контроль за организацией и проведением тактико-строевых занятий, а также предоставление в МВД по Татарстану недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего уволен врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов. Также уволен начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов.

Предупреждены о неполном служебном соответствии начальник оперативного управления МВД по Татарстану Роберт Хуснутдинов, замначальника того же управления Ильнар Фатыхов, старший инспектор управления Дмитрий Булыгин, начальник полиции ОМВД России по Тукаевскому району Руслан Гардеев, заместитель начальника полиции этого ОМВД Андрей Понамарев.

Накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудники Росгвардии провели учения, а в качестве нападающих выступили школьники.

При этом в пресс-службе республиканского МВД уточнили, что перед занятием все находящиеся на территории школы были проинформированы о мерах безопасности.

В свою очередь, в Росгвардии опровергли сообщения СМИ об участии сотрудников ведомства в учениях в Тукаевском районе Татарстана. В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии не имеют отношения к данному мероприятию.

В Росгвардии отметили, что распространение недостоверной информации говорит о некомпетентности людей, которые за ней стоят, и о желании "бросить тень на деятельность Росгвардии".

