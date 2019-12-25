Трое полицейских уволены в Татарстане после учений со школьниками

13:12
Фото: соцсети
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены после инцидента с привлечением школьников к участию в учениях. Об этом говорится на сайте МВД по региону.
Отмечается, что комиссия завершила служебную проверку в отношении сотрудников отдела, в результате которой было принято решение об увольнении сотрудников полиции.
"В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью, старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова", – говорится в сообщении.
За ненадлежащий контроль за организацией и проведением тактико-строевых занятий, а также предоставление в МВД по Татарстану недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего уволен врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов. Также уволен начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов.
Предупреждены о неполном служебном соответствии начальник оперативного управления МВД по Татарстану Роберт Хуснутдинов, замначальника того же управления Ильнар Фатыхов, старший инспектор управления Дмитрий Булыгин, начальник полиции ОМВД России по Тукаевскому району Руслан Гардеев, заместитель начальника полиции этого ОМВД Андрей Понамарев.
Накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудники Росгвардии провели учения, а в качестве нападающих выступили школьники.
При этом в пресс-службе республиканского МВД уточнили, что перед занятием все находящиеся на территории школы были проинформированы о мерах безопасности.
В свою очередь, в Росгвардии опровергли сообщения СМИ об участии сотрудников ведомства в учениях в Тукаевском районе Татарстана. В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии не имеют отношения к данному мероприятию.
В Росгвардии отметили, что распространение недостоверной информации говорит о некомпетентности людей, которые за ней стоят, и о желании "бросить тень на деятельность Росгвардии".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: