Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Фото: ТАСС

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить", – сказал Колокольцев на правительственной комиссии.

Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудники Росгвардии провели учения, а в качестве нападающих выступили школьники.

При этом в пресс-службе республиканского МВД уточнили, что перед занятием все находящиеся на территории школы были проинформированы о мерах безопасности.

В свою очередь, в Росгвардии опровергли сообщения СМИ об участии сотрудников ведомства в учениях в Тукаевском районе Татарстана. В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии не имеют отношения к данному мероприятию.

В Росгвардии отметили, что распространение недостоверной информации говорит о некомпетентности людей, которые за ней стоят и о желании "бросить тень на деятельность Росгвардии".

