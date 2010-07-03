Полицейского уволили из аэропорта Шереметьево за контрабанду драгметаллов

Фото: Telegram-канал Baza

Полицейского, оказавшегося участником организованной группы в аэропорту Шереметьево, уволили. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские и сотрудники ФСБ России узнали о контрабанде стратегически важных товаров из драгоценных металлов. Через таможенную границу переместили изделия массой более 13 килограммов.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленника арестовали. "Полицейский уволен за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", – заключили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В том же аэропорту задержали гражданина Китая, пытавшегося незаконно ввезти обувь и аксессуары люксовых брендов из Рима. У него обнаружили 16 вещей от Louis Vuitton, Chanel и Hermes. Среди товаров были незадекларированные предметы кожгалантереи, обуви и наручные часы.

Сотрудники таможни также пресекли попытку ввоза в РФ более двух тысяч незадекларированных стоматологических изделий из Кореи. А пассажир рейса Лос-Анджелес – Москва хотел незаконно ввезти в РФ часы Rolex и золотое кольцо, что ему не удалось.