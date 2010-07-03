Стала известна причина, по которой мать оставила пятилетнюю дочь одну в Раменском районе

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Мать пятилетней девочки, которую обнаружили полицейские запертой в квартире в Раменском районе Московской области, оставила ребенка дома из-за плохого самочувствия малышки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Как отмечается, девочка чувствует себя хорошо, в четверг запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

"Мамочка одинокая, воспитывает девочку одна, подрабатывает на нескольких работах. Свое отсутствие объяснила тем, что дочка приболела, вести в садик ее было нельзя", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Мишоновой.

Ранее сообщалось, что пятилетнюю девочку планируют выписать из больницы 14 марта.

Во вторник, 12 марта, в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир дома по улице Гурьева плачет ребенок. Со слов соседей, ребенок находился один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью.

В пресс-службе полиции рассказали, что мать ребенка привлекли к административной ответственности. Она была доставлена в следственные органы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.