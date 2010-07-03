Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии найденной в Раменском девочки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пятилетняя девочка, найденная в квартире в городе Раменское, сейчас находится в Центральной районной больнице. Она чувствует себя нормально, не нуждается в экстренных мерах медицинского вмешательства.
"Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Во вторник, 12 марта, в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир дома по улице Гурьева плачет ребенок. Со слов соседей, ребенок находился один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью.
В пресс-службе полиции рассказали, что мать ребенка привлечена к административной ответственности. Она доставлена в следственные органы.
"Мать привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
В минувшее воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли девочку, оставленную без присмотра в квартире. Правоохранителям поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Девочка находилась в квартире одна, в антисанитарной обстановке, была очень грязной. Ребенка передали в медучреждение. Специалисты приступили к лечению ряда заболеваний, обнаруженных у девочки. Мать девочки задержали.
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