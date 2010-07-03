Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:43

Брошенную пятилетнюю девочку обнаружили в Раменском районе

происшествия

13:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Раменском районе Подмосковья сотрудники полиции обнаружили брошенную пятилетнюю девочку, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Мы сделали запросы в правоохранительные органы, ждем подробности. Уточняем обстоятельства, все факты случившегося, всю цепочку, кто был рядом, кто заметил, сейчас будем выяснять все подробности. Опека будет искать родственников. Мы взяли на контроль", – сказала Мишонова Агентству "Москва".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила агентству, что найденная в квартире в Раменском пятилетняя девочка проживала там вместе с матерью.

По ее словам, 12 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Гурьева плачет ребенок.

"По прибытии в квартире была обнаружена пятилетняя девочка. Со слов соседей, ребенок находится в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью", – сказала Петрова.

По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают местонахождение матери. Ребенка направили на обследование в медучреждение.

По словам старшего помощника главы Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий, следствие проводит проверку по факту оставления в опасности малолетнего ребенка.

Она уточнила, что к месту проживания ребенка выехал следователь.

Ранее сообщалось о похожем случае, который произошел в столице. 10 марта полицейские обнаружили запертую в квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС.

Ребенка доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки задержали. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщили в столичном главке СК, на шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение. Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки социальных навыков.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика