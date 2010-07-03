Брошенную пятилетнюю девочку обнаружили в Раменском районе

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В Раменском районе Подмосковья сотрудники полиции обнаружили брошенную пятилетнюю девочку, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Мы сделали запросы в правоохранительные органы, ждем подробности. Уточняем обстоятельства, все факты случившегося, всю цепочку, кто был рядом, кто заметил, сейчас будем выяснять все подробности. Опека будет искать родственников. Мы взяли на контроль", – сказала Мишонова Агентству "Москва".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила агентству, что найденная в квартире в Раменском пятилетняя девочка проживала там вместе с матерью.

По ее словам, 12 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Гурьева плачет ребенок.

"По прибытии в квартире была обнаружена пятилетняя девочка. Со слов соседей, ребенок находится в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью", – сказала Петрова.

По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают местонахождение матери. Ребенка направили на обследование в медучреждение.

По словам старшего помощника главы Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий, следствие проводит проверку по факту оставления в опасности малолетнего ребенка.

Она уточнила, что к месту проживания ребенка выехал следователь.

Ранее сообщалось о похожем случае, который произошел в столице. 10 марта полицейские обнаружили запертую в квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС.

Ребенка доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки задержали. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщили в столичном главке СК, на шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение. Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки социальных навыков.