Найденную в Раменском районе девочку выпишут из больницы 14 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пятилетнюю девочку, найденную в запертой квартире в Раменском районе Подмосковья, выпишут из больницы 14 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ребенок находится с мамой в больнице, состояние у нее нормальное. Она добавила, что в четверг состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, которая принимает решение либо о передаче ребенка органам опеки, либо о возвращении домой.

"Но, конечно, они вернутся домой, там нет ничего криминального, там нормальная семья, хорошая характеристика из детского сада и на маму, и на ребенка", – добавила Мишонова.

Во вторник, 12 марта, в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир дома по улице Гурьева плачет ребенок. Со слов соседей, ребенок находился один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью.

В пресс-службе полиции рассказали, что мать ребенка привлечена к административной ответственности. Она доставлена в следственные органы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В минувшее воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли девочку, оставленную без присмотра в квартире. Правоохранителям поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Девочка находилась в квартире одна, в антисанитарной обстановке, была очень грязной. Ребенка передали в медучреждение. Специалисты приступили к лечению ряда заболеваний, обнаруженных у девочки. Мать девочки задержали.