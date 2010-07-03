Готовивший теракт боевик уничтожен в Самарской области

В Самарской области уничтожен боевик, который готовил теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Как уточняется, боевика уничтожили в ночь на среду, 13 марта, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области.
Боевику, который находился в доме в селе Екатериновка Безенчукского района, предложили сложить оружие и сдаться властям.
"В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован", – сообщили в НАК.
По данным оперативного штаба НАК, преступник являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с преступниками, которые находятся за рубежом. Как уточняется, у бандита были намерения взорвать самодельное устройство в месте массового пребывания людей.
1 марта сообщалось, что в ХМАО задержаны члены террористической группы, которые планировали устроить взрывы и убить полицейских. Как уточнялось, подозреваемые проводили встречи в съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, "где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности".
В конце февраля Северо-Кавказский окружной военный суд решил судьбу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов Москве. Боевики получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима.
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