Готовивший теракт боевик уничтожен в Самарской области

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Самарской области уничтожен боевик, который готовил теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как уточняется, боевика уничтожили в ночь на среду, 13 марта, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области.

Боевику, который находился в доме в селе Екатериновка Безенчукского района, предложили сложить оружие и сдаться властям.

"В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован", – сообщили в НАК.

По данным оперативного штаба НАК, преступник являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с преступниками, которые находятся за рубежом. Как уточняется, у бандита были намерения взорвать самодельное устройство в месте массового пребывания людей.

1 марта сообщалось, что в ХМАО задержаны члены террористической группы, которые планировали устроить взрывы и убить полицейских. Как уточнялось, подозреваемые проводили встречи в съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, "где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности".

В конце февраля Северо-Кавказский окружной военный суд решил судьбу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов Москве. Боевики получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима.