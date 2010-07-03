Планировавших теракты боевиков задержали в Югре

В ХМАО задержаны члены террористической группы, которые планировали устроить взрывы и убить полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По данным ведомства, подозреваемые проводили встречи в съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, "где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности".
При обысках силовики нашли пистолеты Макарова с патронами, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и взрыватели фабричного изготовления. Кроме того, обнаружена фотография одного из руководителей регионального отделения полиции, – предполагается, что на него планировалось покушение.
Одна из бомб была изготовлена на основе пластичной взрывчатки мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Установлено, что подозреваемые имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе.
Ранее сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) готовила два теракта в Москве. Боевики планировали атаковать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе и пассажиров МЦК. Атаку дистанционно контролировал один из лидеров организации Тоджилддин Назаров (Абу-Усама Нораки). Сотрудники ФСБ предотвратили атаку.
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