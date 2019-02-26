СМИ узнали о попытках террористов атаковать ГРУ и МЦК

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Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) готовила два теракта в Москве. Боевики планировали атаковать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе и пассажиров МЦК. Об этом сообщает газета "Коммерсант" во вторник, 26 февраля.

Атаку дистанционно контролировал один из лидеров организации Тоджилддин Назаров (Абу-Усама Нораки). Он стоял за аналогичными атаками в Швеции и Таджикистане.

По данным издания, первую террористическую бригаду сформировал рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Он планировал нападение на полицейских, а также теракты в аэропорту, однако члены бригады отвергли эти предложения как трудновыполнимые. Ячейка оставалась в спящем режиме до вступления в нее еще одного строителя из Таджикистана Наима Махмадалиева.

Как выяснилось, он поддерживал контакты через мессенджер Telegram и приложение Zello с Назаровым. Лидер ИГ узнал, что Махмадалиев проживает в бытовке на Хорошевском шоссе рядом со штаб-квартирой ГРУ, где регулярно проезжают военные грузовики с солдатами-срочниками.

Куратор пообещал членам ячейки средства на проезд в Сирию и свои личные рекомендации для вступления в террористическую организацию. В свою очередь, они должны были атаковать один из военных грузовиков.

Назаров передал ячейке видеоинструкции по изготовлению "фирменного" детонирующего состава ИГ на основе трипероксида ацетона. Кроме того, подозреваемые заказали так называемый исполнительно-предохранительный механизм с пультом дальнего радиуса действия.

Сотрудники ФСБ наблюдали за ячейкой Бабаева с момента ее формирования, рассчитывая выйти на Назарова. Узнав же, что они заполучили взрыватель, силовики задержали подозреваемых в экстренном порядке.

Пока шло следствие, Назаров сформировал в столичном регионе еще одну диверсионно-террористическую бригаду. В нее вошли продавец обуви Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов.

Лидер ИГ снял для них квартиру в поселке санатория имени Герцена (Одинцовский район Подмосковья), а также предоставил им два автомата АКС-74, гранаты и патроны. Один из членов ячейки изготовил две мощные бомбы. Теракты планировалось совершить 12 декабря 2017 года, в День Конституции.

Террористы должны были подорвать бомбы на МЦК и в торговом центре "Эдельвейс" в Балашихе. Сотрудники ФСБ предотвратили атаку накануне праздника. Члены ячейки получили сроки от 14 до 19 лет.

