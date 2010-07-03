Самолет врезался в мачту освещения в аэропорту Шереметьево

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в аэропорту Шереметьево.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел при буксировке. отмечается, что самолет повредил законцовку крыла и закрылки.

8 февраля пассажирский самолет также столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Домодедово.