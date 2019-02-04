Самолет рухнул на жилые дома в Калифорнии

Двухмоторный самолет Cessna 414A разбился в городе Йорба-Линда в Калифорни 3 февраля, сообщает сайт "Комсомольской правды". Летательный аппарат упал на жилой район.

Крушение произошло вскоре после взлета самолета из муниципального аэропорта Фуллертон. В результате трагедии погибли два человека, еще двое пострадали. Личности жертв крушения пока не идентифицировали.

По данным СМИ, самолет врезался в два дома, а после удара взорвался. На место ЧП прибыли спасатели. Им удалось потушить огонь.