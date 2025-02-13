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13 февраля, 06:25

Происшествия

Движение затруднено на 49-м километре МКАД из-за столкновения трех автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 49-го километра МКАД, в районе съезда № 48. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные городские службы. Они уточняют обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

На данный момент движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из шести и затруднено на 1,5 километра. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее маршрутное такси врезалось в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. В результате пострадали два человека.

Еще одно ДТП с четырьмя автомобилями произошло на северо-востоке Москвы, у дома 5 на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля наехал на препятствие, а затем столкнулся с еще тремя машинами. В результате пострадал один из автомобилистов.

Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве

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