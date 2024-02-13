Гражданина ФРГ арестовали в аэропорту Петербурга за провоз наркотических мармеладных мишек

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

У прибывшего из Гамбурга в Петербург 38-летнего гражданина Германии нашли мармеладных мишек с наркотиками. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Таможенники рассказали, что мужчина прибыл в северную столицу к девушке, с которой познакомился в интернете. В его вещах обнаружили полимерный пакет с изображением наркотика. Внутри упаковки находились шесть желейных мишек с резким запахом общим весом 20 граммов.

Исследования показали наличие наркотического вещества в мармеладе. Гражданин Германии заявил, что приобрел мишек в ФРГ, чтобы употребить во время перелета. Мужчину арестовали, ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее в ФТС РФ сообщили, что в Большом порту Санкт-Петербурга изъяли крупную партию наркотического вещества на 13 миллиардов рублей. Правоохранители нашли более 1 200 килограммов наркотика. Вещества, спрессованные в брикеты, располагались в мешках с кофе, которые транспортировали из Бельгии.

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