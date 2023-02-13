Мертвого заключенного нашли в одной из камер "Матросской Тишины" – СМИ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту обнаружения в одной из камер "Матросской Тишины" мертвого заключенного без видимых травм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Осужденный содержался с 22 сокамерниками по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и грабеже. Его тело было обнаружено утром 13 февраля.

"Предварительно, травмы на теле обнаружены не были. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняется причина смерти", – сообщил информированный источник агентства.

Ранее в сельском доме под Томском было обнаружено обезглавленное тело мужчины. Им оказался 58-летний местный житель.



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