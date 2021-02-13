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Происшествия

18:09

При обрушении ангара в ТиНАО погиб один человек

происшествия

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Сотрудники экстренного ведомства нашли погибшего под завалами ангара в Троицком административном округе, у которого из-за снега ранее просела крыша. Инцидент произошел в поселении Роговское, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"Дополнительная информация по обрушению кровли в ангаре ТАО, поселение Роговское, деревня Кресты: в ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни", – уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее говорилось, что второго человека вытащили из-под просевшей кровли ангара в ТиНАО. На месте находятся оперативные службы.

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