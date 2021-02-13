Сотрудники МЧС спасли 15 человек при пожаре в доме в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В Красносельском районе произошел пожар в одном из домов. Об этом заявили представители МЧС РФ по столице, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание случилось по адресу: Новорязанская улица, дом 16. "Принятыми мерами открытое горение ликвидировано", – уточнили в экстренном ведомстве. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, при тушении огня спасли 15 человек.

Ранее четырех человек спасли при пожаре на востоке Москвы. Горели личные вещи и мебель.