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Москва 24

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Общество

18:35

Прокуратура проверяет информацию СМИ о вызове врача ребенку с 327-го раза

происшествия медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура в Челябинской области проверит информацию о том, что житель города Златоуста якобы сделал более 300 звонков, прежде чем смог связаться с поликлиникой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза", – заявили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По информации депутата заксобрания области Ольги Мухометьяровой, родители пытались вызвать врача для своей дочери с температурой в выходные. В детской поликлинике Златоуста, как сообщается, трубку взяли только с 327-го раза.

В прокуратуре подчеркнули, что во время проверки оценят действия должностных лиц медучреждения и органов управления города по соблюдению законов об охране здоровья граждан. Если будут выявлены нарушения, планируется применить меры прокурорского реагирования.

В Минздраве Челябинской области подчеркнули, что сообщений о нарушениях не поступало. Главврач детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова ранее объяснила, что в субботу, 8 февраля, на вызовах работали два фельдшера и врач-педиатр.

В Москве ранее запустили сервис в формате электронной медицинской карты. Теперь здесь можно рассмотреть данные по детской вакцинации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на платформе будет отражена полная картина по прививкам.

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