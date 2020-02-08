Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей

15:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В программы обучения медицинских вузов могут войти вопросы безопасности и качества оказания медпомощи. Также будущих врачей могут обязать изучать вопросы безопасного обращения с лекарствами и медизделиями. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Агентство "Москва".
"Безопасность и качество медицинской помощи должны переходить в формат обязательных требований. Прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медпомощи", – сказал Мурашко.
Также он подчеркнул, что каждый год из-за неправильного использования лидокаина гибнет до 25 человек, а из-за неправильной эксплуатации каталок на скорой помощи – до двух человек в год.
"Фактически от использования лидокаина в год погибают не менее 25 человек, за последние пять лет мы потеряли в районе 80 человек. Каждый год при неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум один-два человека или получают тяжелые увечья из-за неправильной эксплуатации каталок", – отметил Мурашко.
Ранее стало известно, что Владимир Путин не стаи исключать, что наказание для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности, могут ужесточить.
Президент отметил, что сейчас этим правом обладает Росздравнадзор, также такая система должна быть создана в системе ОМС.
Кроме того, в России могут появиться следователи по медицинским делам, которые займутся расследованием врачебных ошибок. Новые группы организуют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Это связано с разработкой статей Уголовного кодекса о врачебных ошибках.
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