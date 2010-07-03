Более трети россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз – ВЦИОМ

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Почти половина россиян перепроверяли врачебный диагноз или назначенные лекарства у других специалистов. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Агентство "Москва".

"Одним из ключевых, как мне кажется, вопросов (исследования. – Прим. ред.) был – приходилось ли вам в течение последних трех-пяти лет перепроверять поставленный врачом диагноз, назначенные им лекарства. Мы получили – 41 процент сказали, что да, такого рода практика имела место быть", – заявил директор ВЦИОМ Кирилл Родин.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи человек старше 18 лет по России. В частности, им предложили выбрать способы решать проблему с врачебной ошибкой. 42 процента опрошенных посоветовали обратиться в прокуратуру, 36 процентов предпочли бы поговорить с главным врачом медучреждения, а 32 процента респондентов обратились бы на горячую линию Минздрава.

Согласно исследованию одной из международных фармацевтических компаний, большинство москвичей готовы лечиться самостоятельно, без консультаций со специалистами. Таковых среди опрошенных набралось 79 процентов.

