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Общество

14:44

Эксперт рассказала, какой чай подходит россиянам

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова объяснила, что в российской климатической зоне, в холодное время года организму требуются витамины. Их легко можно получить из чая, как рассказала специалист в эфире радио Sputnik.

По словам Тихоновой, в зеленых сортах содержится много витамина С.

"В зеленом чае содержится практически 90 процентов витамина C от того количества, которое было в зеленом листе чая. В черном этого витамина меньше", – уточнила эксперт.

В то же время черный чай предоставляет человеку значительное количество витаминов группы B. Именно поэтому имеет смысл употреблять именно этот вариант продукта. Чтобы максимизировать пользу, Тихонова предлагает добавлять в напиток дольку лимона – за счет этого восполнится недостаток витамина С в черных сортах.

Что касается чаев с добавками и ароматизаторами, то они не представляют интереса с точки зрения профилактико-лечебных свойств.

Несмотря на свои положительные свойства, чай нельзя считать абсолютно безвредным. По словам врача-диетолога Марины Макиши, чай можно пить, только если нет никакой индивидуальной непереносимости.

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