В Роскачестве рассказали, как выбрать качественный томатный сок

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Специалисты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе томатного сока. Рекомендации о том, каким критериям должен соответствовать вкусный и безопасный напиток, подготовлены совместно с Российским союзом производителей.

Обратите внимание на маркировку. На этикетке упаковки обязательно должны быть указаны: наименование пищевой продукции, состав, объем, дата изготовления, срок годности, условия хранения. Кроме того, обязательны: отметки об изготовителе, показателях пищевой ценности продукта, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Особую роль играет название продукта. Томатный сок, как и любой другой, может быть трех видов: сок, нектар или сокосодержащий напиток. При подготовке первого из плодов удаляют не менее 50 процентов воды, после чего восстанавливают. В нектаре концентрация сока составляет от 20 до 50 процентов. В сокосодержащие напитки добавляют всего 10 процентов сока, однако полностью исключены консерванты.

Что касается упаковки, то наиболее безопасной считается картонная. Она не пропускает свет и при этом достаточно прочная. Стеклянная упаковка не защищает продукт от влияния солнечных лучей, однако выглядит, как правило, презентабельнее. Вдобавок потребитель может рассмотреть консистенцию сока. Наконец пластиковая упаковка достаточно удобная в обращении, однако срок хранения продукта наименьший.

Роскачество планирует проверить 15 торговых марок томатного сока по всей России. Особое внимание эксперты обратят на способы производства и полезные свойства готового продукта.

Специалисты Роскачества ранее рассказали об итогах исследования аптечных чаев с ромашкой. Они проверили 25 торговых марок и нашли в 5 из них опасную плесень и микроорганизмы.