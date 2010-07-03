Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке

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Роскачество провело проверку лекарственных сборов, биологически активных добавок и чаев, содержащих ромашку. По итогам исследования ведомства, в указанных товарах обнаружили плесень и аэробные микроорганизмы.

"Согласно результатам испытаний, безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных", – объявили в Роскачестве.

Как сообщили эксперты, для эксперимента отобрали 25 торговых марок ромашкового чая: 6 лекарственных средств "ромашка аптечная", 8 биологически-активных добавок и 11 чаев. Большая часть марок – 20 – изготовлена в России, остальные импортированы из Чехии, Индии, Шри-Ланки, Азербайджана и ОАЭ.

В процессе исследования продукцию оценивали по 186 показателям безопасности, рассматривая, например, содержание потенциально опасных веществ, микробиологические факторы, процент содержания золы и эфирных масел.

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