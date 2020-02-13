В Кремле не видели фотографий с убийцей Немцова с застолья в колонии – Песков

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о фотографиях, на которых фигурирует убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, [фотографий] не видели", – сообщил Песков.

Ранее глава пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области Ольга Хинданова отметила, что в отношении появившихся фотографий будет проведена служебная проверка. В частности, предстоит установить автора и место снимков.

Она сообщила, что осужденные имеют право посещать кафе на территории любой колонии, а не только специализированной.

Заур Дадаев получил 20 лет колонии за убийство Немцова. Известный российский политический деятель был обнаружен мертвым 27 февраля 2015 года.